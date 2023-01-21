Полицейские Нальчика организовали для студентов экскурсию в музей МВД по КБР

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» инспектор по делам несовершеннолетних ОП№1 УМВД России по г.о. Нальчик майор полиции Алина Кудаева организовала экскурсию в Музей истории МВД Кабардино-Балкарской Республики для студентов Нальчикского колледжа легкой промышленности, сообщает пресс-служба МВД по КБР. К проведению мероприятия присоединился председатель Общественного совета при Управлении МВД по г.о. Нальчик Хамидби Боготов. Экскурсию провела сотрудник Культурного центра МВД по КБР Таира Карданова. Она рассказала о службе стражей правопорядка в разные годы и наиболее значимых событиях в истории российской полиции. Студенты получили возможность увидеть уникальные экспонаты: обмундирование сотрудников МВД, виды табельного оружия в разные годы, личные вещи офицеров, наградные знаки, также они смогли рассмотреть дипломы, кубки и медали, завоеванные сотрудниками правоохранительных органов в различных соревнованиях. Особое внимание было уделено сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Студенты с интересом слушали организаторов и узнали, как важна, ответственна и опасна работа в органах внутренних дел. В завершение мероприятия студенты поблагодарили организаторов встречи за интересную и познавательную экскурсию.