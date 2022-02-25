Полицейские Майского района провели День открытых дверей для школьников

В рамках ежегодной патриотической акции «Неделя мужества», а также в честь празднования Дня защитника Отечества сотрудники отдела МВД России по Майскому району и представитель Общественного совета Юлия Поротникова организовали для учеников 9-го класса МКОУ «СОШ № 5» экскурсию по отделу. Экскурсия началась с дежурной части полиции. Оперативный дежурный рассказал, что данное подразделение несет службу в круглосуточном режиме и его сотрудники первыми принимают информацию о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Продолжилась встреча знакомством подростков с работой экспертно-криминалистической службы. Сотрудники этого подразделения продемонстрировали ребятам специальный унифицированный чемодан «Криминалист», где хранится минимальный набор средств, необходимых для фиксации и изъятия следов на месте происшествия. Большой интерес у ребят вызвал показ специальной техники, вооружения и спецсредств, применяемых для обеспечения охраны общественного порядка и задержания правонарушителей. Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия стала встреча с кинологом. Школьники узнали о том, что собаки оказывают большую помощь полицейским в службе, помогая обнаружить взрывчатые вещества, а также наркотические средства и оружие. Затем кинологи Отдела продемонстрировали школьникам навыки служебных собак в задержании преступника, прохождении полосы препятствий и отработали основные тренировочные команды. В завершение встречи сотрудники полиции рассказали учащимся о правилах поступления в образовательные учреждения МВД России. Ребята поблагодарили полицейских за интересную и познавательную экскурсию.