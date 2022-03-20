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Полицейские Майского района организовали встречу с подростками «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

Полицейские Майского района организовали встречу с подростками «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

20.03.2022 | 14:57
В Отделе МВД России по Майскому району состоялась рабочая встреча, «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», с учащимися 11 классов и студентов колледжа г. Майского, сообщает пресс-служба МВД по КБР.  Участие в мероприятии приняли: начальник отдела МВД России по Майскому району полковник полиции Сергей Алтухов, прокурор Майского района младший советник юстиции Артем Лукьянов, заместитель главы Майского района Ольга Бездудная, отец Сергий, представители Общественного совета при Отделе Юлия Пуртова и Юлия Поротникова, руководитель департамента образования Майского муниципального района Элеонора Скотаренко, имам местной религиозной организации Майского муниципального района Сайфулла Мамадали Мурадов, учащиеся школ Майского района и студенты Майского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова», а также сотрудники ОМВД России по Майскому району. К собравшимся обратился полковник полиции С. Алтухов, призвав подростков с любовью относиться к своей Родине и быть патриотом своего Отечества. Прокурор Майского района А. Лукьянов рассказал школьникам и студентам о наступающей уголовной ответственности за распространение фейковой (недостоверной), клеветнической информации. С лекционным материалом выступила оперуполномоченный ОУР старший лейтенант полиции Виктория Корнейчук: «Ксенофобия-это от греческого «чужой», «страх» нетерпимость к кому-либо или к чему-либо чужому, незнакомому, непривычному, восприятие чужого как неприятного и опасного, - подчеркнула она. Также сотрудник полиции рассказала подросткам о внесенных изменениях в статьи уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующие ответственность за распространение фейковой информации. В ходе мероприятия собравшимся были продемонстрированы видеоматериалы, социальные ролики, направленные на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за свою Родину. Напомнили о печальных событиях Страны и Республики, связанные с террористическими актами разных лет, о способах вовлечения молодежи в различные ячейки, организации, незаконно действующие на территории Российской Федерации. В завершении беседы, гости ответили на вопросы учащихся. Учителя, школьники и студенты поблагодарили за очень интересную и содержательную встречу заверив, что старшим не придется краснеть за их поступки.
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