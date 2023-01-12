Полицейские Майского района изъяли наркотики у местной жительницы

В Майском районе полицейские изъяли наркотик у местной жительницы. Подробности сообщили в республиканском МВД.
31-летняя майчанка была задержана в подъезде одного из домов. В куртке у нее нашли сверток с веществом белого цвета. Женщина сообщила, что внутри – синтетический наркотик, так называемая “соль”.
По ее словам, химикат забрала из тайника для себя – продавать не собиралась. Экспертиза установила, что в кармане был метилэфедрон весом больше одного грамма. Возбуждено уголовное дело.
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