home
Главная
>
Новости
>
Полицейские Лескенского района КБР задержали мужчину, подозреваемого в краже более 5 тонн яблок

Полицейские Лескенского района КБР задержали мужчину, подозреваемого в краже более 5 тонн яблок

05.02.2022 | 15:10
В Отделение МВД России по Лескенскому району с заявлением о краже обратилась 59-летняя женщина. Она заявила, что неустановленное лицо, воспользовавшись отсутствием хозяев, проникло на территорию домовладения ее отца, расположенного в с.п.Аргудан и совершило кражу 5700 кг. яблок, на общую сумму 171 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 33-летний ранее судимый односельчанин потерпевших. Мужчина признался в совершенном. Похищенное он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении подозреваемого следственным отделением ОМВД России по Лескенскому району возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).      
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных