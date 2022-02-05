Полицейские Лескенского района КБР задержали мужчину, подозреваемого в краже более 5 тонн яблок

В Отделение МВД России по Лескенскому району с заявлением о краже обратилась 59-летняя женщина. Она заявила, что неустановленное лицо, воспользовавшись отсутствием хозяев, проникло на территорию домовладения ее отца, расположенного в с.п.Аргудан и совершило кражу 5700 кг. яблок, на общую сумму 171 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 33-летний ранее судимый односельчанин потерпевших. Мужчина признался в совершенном. Похищенное он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении подозреваемого следственным отделением ОМВД России по Лескенскому району возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).