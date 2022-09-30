home
Главная
>
Новости
>
Полицейские КБР задержали водителя на угнанной машине и в состоянии алкогольного опьянения

Полицейские КБР задержали водителя на угнанной машине и в состоянии алкогольного опьянения

30.09.2022 | 16:37
Полицейские КБР задержали водителя на угнанной машине и в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 37-летний житель города Майского, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарии. Мужчина ранее судим. При задержании признался, что водительских прав нет, транспортное средство угнал у своего родственника. Более того, при выходе из авто он выбросил на землю пакет с наркотическим веществом. Экспертиза показала – это марихуана, весом более 60-ти грамм. Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям. Кроме того, в отношении водителя составили административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения и без прав.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных