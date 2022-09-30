Полицейские КБР задержали водителя на угнанной машине и в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 37-летний житель города Майского, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарии.
Мужчина ранее судим. При задержании признался, что водительских прав нет, транспортное средство угнал у своего родственника. Более того, при выходе из авто он выбросил на землю пакет с наркотическим веществом. Экспертиза показала – это марихуана, весом более 60-ти грамм.
Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям. Кроме того, в отношении водителя составили административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения и без прав.
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