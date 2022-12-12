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Полицейские КБР задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков

Полицейские КБР задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков

12.12.2022 | 17:09
Приехал, забрал и… попался. В Нальчике сотрудники республиканского МВД задержали мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере. 18-летний житель Ставропольского края свертки из тайника забрал, но “раскидать” их не успел: остановили оперативники – задержали его на ул.Горького. В свертках было кристаллообразное вещество белого цвета. Такой же порошок правоохранители обнаружили в закладке на окраине Нальчика. О ней рассказал подозреваемый, кстати, ранее судимый. В целом полицейские изъяли около 150 граммов наркотического средства “метилэфедрон”. Житель соседнего региона сообщил, что приехал в Кабардино-Балкарию, чтобы найти свертки и затем распространить запрещенный препарат. Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело. Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.   https://t.me/vestikbr
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