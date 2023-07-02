Полицейские КБР выясняют обстоятельства инцидента в с. Чегем-2

2 июля 2023 года около часа ночи в дежурную часть МВД по КБР поступило сообщение о том, что в селении Чегем-2 Чегемского района КБР произошло возгорание в помещении мечети. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали 32-летнего местного жителя, находившегося в неадекватном состоянии. Установлено, что он поджег несколько книг религиозного содержания. Полицейские доставили задержанного в отдел внутренних дел. Назначено медицинское освидетельствование на наличие в его крови следов употребления запрещённых веществ и алкоголя. Сейчас проводится дальнейшее разбирательство.