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Полицейские КБР выясняют обстоятельства инцидента в с. Чегем-2

Полицейские КБР выясняют обстоятельства инцидента в с. Чегем-2

02.07.2023 | 22:17
2 июля 2023 года около часа ночи в дежурную часть МВД по КБР поступило сообщение о том, что в селении Чегем-2 Чегемского района КБР произошло возгорание в помещении мечети. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали 32-летнего местного жителя, находившегося в неадекватном состоянии. Установлено, что он поджег несколько книг религиозного содержания. Полицейские доставили задержанного в отдел внутренних дел. Назначено медицинское освидетельствование на наличие в его крови следов употребления запрещённых веществ и алкоголя. Сейчас проводится дальнейшее разбирательство.
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