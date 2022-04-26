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Полицейские КБР встретились с детьми из Макеевки, находящимися на отдыхе в Нальчике

Полицейские КБР встретились с детьми из Макеевки, находящимися на отдыхе в Нальчике

26.04.2022 | 10:24
Руководство и сотрудники ООДУУП и ПДН МВД по Кабардино-Балкарской Республике, а также инспекторы по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г.о. Нальчик посетили санаторий «Радуга», в котором сейчас отдыхают 35 детей, прибывшие из г. Макеевки, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Полицейские совместно с педагогом Центра детского и юношеского творчества председателем Российского движения школьников г.о. Нальчик Фатимой Муковой организовали для ребят творческие конкурсы. На встречу приехали и учащиеся кадетского класса полиции, сформированного на базе МКОУ СОШ №7 имени Героя Советского Союза Н.Г. Калюжного. Они также приняли участие в мероприятии. По мнению организаторов, основная цель встречи – познакомить ребят с новыми друзьями, рассказать о крае и обменяться творческим опытом. После первого конкурса «Знакомство» юные участники, разделившись на несколько смешанных групп, показали весь свой творческий потенциал и проявили смекалку, соревнуясь в различных конкурсах. В завершение встречи ребята поблагодарили организаторов за интересное и познавательное мероприятие и оставили свое позитивное мнение о проведенной встрече, а на листах бумаги нарисовали солнце и пожелали всем здоровья, счастья, любви и мира.
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