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Полицейские КБР устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух автомашин на автодороге "Кавказ"

Полицейские КБР устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух автомашин на автодороге "Кавказ"

21.07.2022 | 17:53
По предварительным данным, один участник происшествия получил травмы, несовместимые с жизнью, один пострадал, сообщает пресс-служба МВД по КБР. 21 июля 2022 года около 15 часов 20 минут на 448 км автодороги "Кавказ" при подъезде к г. Чегему произошло столкновение попутно двигавшихся транспортных средств марок "Хендай Солярис", под управлением 38-летней местной жительницы и "Лада Калина", под управлением 30-летнего мужчины. В результате столкновения автомобиль "Лада Калина" опрокинулся, водитель доставлен в лечебное учреждение с различными травмами, 23-летняя девушка-пассажир получила травмы, несовместимые с жизнью. Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 5 человек и 1 единица техники. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Чегемскому району, экипаж ДПС, спасатели МЧС. Движение транспортных средств на указанном участке организовано в штатном режиме. Госавтоинспекция МВД по КБР и Главное управление МЧС России по КБР рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах.
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