Полицейские КБР присоединились к героико-патриотической акции «Свеча памяти»

Огни вспыхнули у мемориала погибшим сотрудникам органов внутренних дел, который находится в сквере в центре Нальчика. Так правоохранители выразили свое почтение тем, кто ценой жизни выполнил священный долг – защитил Родину от беспощадного врага. Представители мусульманского и православного духовенства провели обряды поминовения по солдатам и офицерам, которые не вернулись с полей сражений в 41-45-м годах. К памятнику возложили цветы и по традиции собравшиеся, в том числе нальчикские школьники, на мгновения застыли в молчании, тем самым словно бы утверждая: «Помним!».