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Полицейские КБР приняли участие в социальной акции «Добрый забег»

Полицейские КБР приняли участие в социальной акции «Добрый забег»

17.06.2023 | 12:31
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике и инспекторы по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г.о. Нальчик УМВД России по г. Нальчик приняли участие в социальной акции «Добрый забег». Забег, организованный Центром труда, занятости и социальной защиты г.Нальчик и спортивной школой «Нальчик» при поддержке УНК МВД по КБР, УМВД России по г. Нальчик, Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР, СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике, МФЦ Кабардино-Балкарской Республики, прошел на республиканском стадионе «Спартак». Главной целью мероприятия является поддержка детей с особенностями. С приветственным словом к участникам обратились начальник отдела Центра труда, занятости и социальной защиты г.Нальчик Амина Бадракова, директор спортивной школы «Нальчик» Руслан Сурженко, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД Ирина Давыдова, Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР Алим Коков, СУ СК РФ по КБР Ирина Ульянова и руководитель МФЦ Кабардино-Балкарской Республики Аслан Афаунов. Все участники доброго забега были одеты в яркие футболки с хэштегами #детисолнца и #детидождя. Праздник начался с разминки, после чего аниматоры порадовали участников конкурсами и играми, далее состоялся забег на 100 метров, в котором не было разделения на обычных и особенных детей. Вместе побежали юные участники, их родители, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике, инспекторы ПДН и гости мероприятия. Участники забега поддержали проводимую в республике акцию «Кабардино-Балкария без наркотиков» и призвали всех вести здоровый образ жизни. Дети были счастливы, они получили заряд положительных эмоций. В завершение мероприятия всем участникам забега были вручены памятные грамоты, медали и яркие мячи.
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