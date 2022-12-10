Полицейские КБР приняли участие в донорской акции

В честь Дня добровольца полицейские Кабардино-Балкарии приняли участие в донорской акции, которая была организована ведомством на базе передвижной станции переливания крови, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Участие в ней приняли более 70 сотрудников, представляющих различные подразделения МВД по Кабардино-Балкарской Республике и территориальные органы МВД России на районном уровне. Профессия полицейского постоянно связана с риском. Сотрудники полиции первыми прибывают на место ДТП и становятся свидетелями страшных аварий. Они понимают, как необходимо своевременно оказать помощь пострадавшему, ведь в любую минуту в больницу может поступить человек, которому требуется экстренное переливание крови. -Всегда очень важно помочь тому, кто оказался в трудной ситуации. Проведение таких акций поможет спасти не одну человеческую жизнь, - считают сотрудники полиции.