Полицейские КБР пресекли незаконную продажу контрафактных табачных изделий

Полицейские КБР пресекли незаконную продажу контрафактных табачных изделий

24.03.2026 | 14:30
Полицейские Кабардино-Балкарии пресекли незаконную продажу контрафактных табачных изделий. Правонарушение, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике. При обследовании торговой точки, принадлежащей 25-летнему жителю города Нарткала, оперативники обнаружили и изъяли более 730 пачек никотиносодержащих изделий, не имеющих обязательной маркировки. Экспертиза показала, что стоимость изъятого товара превышает 860 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконный оборот товаров без обязательной маркировки. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.   https://t.me/vestikbr
