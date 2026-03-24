Полицейские КБР пресекли незаконную продажу контрафактных табачных изделий

Полицейские Кабардино-Балкарии пресекли незаконную продажу контрафактных табачных изделий. Правонарушение, в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
При обследовании торговой точки, принадлежащей 25-летнему жителю города Нарткала, оперативники обнаружили и изъяли более 730 пачек никотиносодержащих изделий, не имеющих обязательной маркировки.
Экспертиза показала, что стоимость изъятого товара превышает 860 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконный оборот товаров без обязательной маркировки. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.
