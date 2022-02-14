Полицейские КБР пресекли деятельность преступного сообщества, создавшего финансовую пирамиду

Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике выявили преступное сообщество, которое специализировалось на хищении денежных средств граждан под видом инвестиционной деятельности. По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в Интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Таким образом были привлечены безналичные денежные средства почти трех тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей. Противоправная деятельность пресечена оперативниками республиканского МВД. Задержаны 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных – пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 210, частью четвертой статьи 159 и статьей 174.1 УК РФ, которые соединены в одно производство. Восемнадцати фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий. Установлено, что двое обвиняемых, используя похищенные денежные средства, приобрели большегрузный автомобиль иностранного производства с прицепом стоимостью свыше девяти миллионов рублей. В установленном законом порядке на данное имущество наложен арест с целью удовлетворения исковых требований потерпевших по уголовному делу. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские и следователи выяснили, что в целях легализации денежных средств, добытых преступным путем, в ноябре 2020 года один из фигурантов за 33 миллиона рублей приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом. Однако спустя несколько месяцев земля и недвижимость были перепроданы третьему лицу за 38,5 миллиона рублей. Кроме того, злоумышленнику были выплачены 7,5 миллиона рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На данные денежные средства также наложен арест. Проведены 23 судебные экспертизы: 11 компьютерных, 6 товароведческих, 2 почерковедческие, 2 портретные, фоноскопическая и психолого-лингвистическая. Назначены финансово-аналитическая судебная экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза. «Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов США, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 миллиона рублей. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.