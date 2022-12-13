Полицейские КБР изъяли партию контрафактной водки у жителя Чегемского района

Партию контрафактного алкоголя изъяли у жителя Чегемского района, сообщили в МВД республики. Готовый к продаже фальсификат он хранил у себя дома.
Полицейские обнаружили около 1900 бутылок с жидкостью, оклеенных этикетками известных производителей водки. Федеральных специальных марок на них не было. А в подсобном помещении нашли канистры с тем же содержимым общим объемом 1200 литров, а также оборудование для розлива спиртного.
Экспертиза показала, что алкоголь не соответствует ГОСТу. Общая стоимость изъятого превышает полмиллиона рублей. Владелец рассказал, что собирался продавать подделку в соседнем регионе. Возбуждено уголовное дело.
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