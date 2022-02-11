Полицейские Кабардино-Балкарии провели инструктажи безопасности для школьников

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами отделения по делам несовершеннолетних и представителем Общественного совета при ОМВД России по Лескенскому району Мадиной Гажевой провели обучающую встречу с учениками средней школы №2 с.п. Урух. В ходе профилактических бесед полицейские обратили внимание участников мероприятия на соблюдение правил дорожного движения в качестве пешеходов. Сотрудники полиции разобрали с учащимися различные дорожные ситуации, которые могут встретиться каждому подростку по пути следования в школу, основные причины дорожно-транспортных происшествий и наиболее типичные нарушения, совершаемые водителями и пешеходами. Основной темой беседы стало соблюдение пешеходами правил пересечения проезжей части как по регулируемому, так и по нерегулируемому пешеходному переходу. «Обязанность каждого пешего участника дорожного движения убедиться в безопасности перехода. Зеленый сигнал светофора не гарантирует вам безопасность, в первую очередь, необходимо убедиться, что все водители вас увидели и остановились, а, чтобы быть заметнее в вечернее время суток, необходимо оснастить верхнюю одежду световозвращающими аксессуарами», - отметили полицейские. Участники мероприятия также обсудили с подростками требования законодательства, связанные с использованием пассивных средств защиты, которыми оборудованы современные транспортные средства. В ходе разговора школьники выяснили, что именно ремни безопасности и детские удерживающие устройства способны минимизировать травмы в случае аварии. Ремень, размещенный в районе грудной клетки при ударе, гасит силу инерции, позволяя человеку оставаться на своем месте, что значительно снижает риск получения им более серьезных травм. Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы, касающиеся правил дорожного движения. Все ребята сошлись во мнении, что проведенное мероприятие было для них не только интересным, но и полезным, а общение с сотрудниками полиции позволило осознать необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожной безопасности.