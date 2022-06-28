Полицейские Кабардино-Балкарии пресекли канал поставки героина и метадона в республику

Оперативники пресекли очередной канал поставки наркотиков в республику, сообщает сегодня пресс-служба регионального МВД.
31-летняя женщина и 37-летний мужчина – оба жители Нальчика - были задержаны сотрудниками республиканского наркоконтроля и отрядом специального назначения “Гром” в столице КБР.
Во время осмотра места происшествия и личного досмотра у них обнаружено и изъято 412 свертков с порошком. Выяснилось, что это метадон и героин. Реализовать наркотики планировалось через так называемые “закладки”. Запрещенные вещества женщина получила посылкой с пылесосом, внутри которого находился тайник.
Кроме того, в Нальчике задержали 28-летнего местного жителя, который пытался получить у задержанной девушки эти самые наркотики. Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято более 66-ти граммов героина и 98 - метадона. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых взяли под стражу, проинформировали в пресс-службе.
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