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Полицейские Кабардино-Балкарии помогли спасти жизнь мужчине, у которого случился инфаркт

Полицейские Кабардино-Балкарии помогли спасти жизнь мужчине, у которого случился инфаркт

18.03.2022 | 10:59
К сотрудникам ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике старшему лейтенанту полиции Олегу Тхамокову и лейтенанту полиции Замиру Сохову, которые несли дежурство на трассе, обратились граждане, следовавшие на автомобиле в направлении Нальчика. Они пояснили, что едут из соседней республики с похорон. В пути одному из родственников стало плохо с сердцем. С каждой минутой мужчине становилось все хуже. Граждане попросили оказать помощь в экстренной госпитализации пострадавшего. Незамедлительно включив специальные световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле, стражи правопорядка обеспечили быстрое сопровождение в больницу автомашины, в которой находился мужчина с родственниками. Уже спустя несколько минут пациента доставили в приёмное отделение Кардиологического Центра в г. Нальчике. Убедившись, что мужчина находится под надёжным присмотром врачей и ему стало лучше, сотрудники полиции отправились на службу. Врачи диагностировали у пациента инфаркт миокарда. Они отметили, что в такой ситуации любое промедление могло стоить мужчине жизни. Родственники гражданина выразили автоинспекторам слова благодарности за помощь в сложной ситуации.
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