Полицейские Кабардино-Балкарии обнаружили в Нальчике наркопритон

Содержал его 56-летний местный житель, проинформировали в МВД. Выяснилось, что нальчанин систематически впускал в свое жилище граждан, чтобы те могли спокойно пользоваться запрещенными препаратами.
Правоохранители обследовали помещение и прямо там задержали наркозависимых. На месте нашли использованные шприцы. Задержанных отправили на медицинское освидетельствование.
Эксперты установили: у всех – наркотическое опьянение. Их привлекли к административной ответственности за употребление, а против хозяина возбудили уголовное дело.
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