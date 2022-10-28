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Полицейские Кабардино-Балкарии обнаружили в Нальчике наркопритон

Полицейские Кабардино-Балкарии обнаружили в Нальчике наркопритон

28.10.2022 | 16:11
Содержал его 56-летний местный житель, проинформировали в МВД. Выяснилось, что нальчанин систематически впускал в свое жилище граждан, чтобы те могли спокойно пользоваться запрещенными препаратами. Правоохранители обследовали помещение и прямо там задержали наркозависимых. На месте нашли использованные шприцы. Задержанных отправили на медицинское освидетельствование. Эксперты установили: у всех – наркотическое опьянение. Их привлекли к административной ответственности за употребление, а против хозяина возбудили уголовное дело.   https://t.me/vestikbr
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