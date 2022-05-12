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Полицейские и представители духовенства КБР обсудили со студентами вопросы противодействия экстремизму

Полицейские и представители духовенства КБР обсудили со студентами вопросы противодействия экстремизму

12.05.2022 | 09:52
Инспектор по делам несовершеннолетних ОП №1 Управления МВД России по г.о. Нальчик капитан полиции Галина Яковлева совместно с заместителем председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Алимом Сижажевым провели в колледже информационных технологий и экономики г. Нальчика беседу по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Студентам рассказали о сущности терроризма, алгоритме противостояния идеологии экстремизма и уголовной ответственности за противоправные деяния. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Алим Сижажев напомнил учащимся о толерантности и миролюбии, о недопустимости экстремистских идей в молодежной среде, о необходимости проявления уважения к представителям других национальностей, умение позитивно с ними взаимодействовать и формировать негативную оценку таких явлений, как экстремизм и терроризм. Студенты активно принимали участие в беседе, задавали интересующие их вопросы, на которые получили развернутые ответы специалистов.
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