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В Эльбрусском районе прошла антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей»

В Эльбрусском районе прошла антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей»

22.02.2022 | 10:34
Акция состоялась для учащихся лицея № 1 им. К.С. Отарова». Инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Эльбрусскому району капитан полиции Мадина Бапинаева совместно с заместителем директора по воспитательной работе Натальей Ванатеевой провели тематическую встречу учащимися 5-го класса МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» г. Тырныауза. В рамках профилактической беседы с детьми обсуждены темы здорового образа жизни. Ребятам рассказали об опасности и последствиях наркомании в несовершеннолетнем возрасте и о действиях несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. - Необходимо помнить, что наркомания-это неизлечимое заболевание и его проще предупредить, чем излечить, - подчеркнула заместитель директора. Особое внимание было уделено вопросам уголовной ответственности несовершеннолетних, связанных с незаконным производством, сбытом и пересылкой наркотиков, совершенных с отягчающими обстоятельствами, так как если несовершеннолетний взял у кого-то наркотические средства, психотропные вещества либо их аналоги или содержащие их растения в значительном порядке, то он может быть привлечён к уголовной ответственности. - Наркомания - это не просто болезнь в медико-биологическом смысле, это ещё и образ жизни, точнее - существования; это дорога, ведущая в никуда; это разрушение интеллекта, души и тела. Не оставайтесь в стороне, сообщайте в правоохранительные органы об известных сведениях распространения и употребления наркотиков и формируйте стойкую жизненную позицию и убеждение о вреде наркотиков, - отметила М. Бапинаева. Мероприятие вызвало неподдельный интерес у участвующих, ребята с интересом слушали, не стесняясь задавали интересующие их вопросы.    
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