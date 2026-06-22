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Полицейские Черекского района присоединились к патриотической акции «Свеча памяти»

Полицейские Черекского района присоединились к патриотической акции «Свеча памяти»

22.06.2026 | 14:20
В городском поселении Кашхатау Черекского района Кабардино-Балкарии состоялась Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В этот скорбный день жители района объединились, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своей жизни защитил Родину от фашизма. В памятном мероприятии приняли участие люди самых разных возрастов и профессий, продемонстрировав неразрывную связь поколений и верность исторической памяти. Среди участников акции - сотрудники Отдела МВД России по Черекскому району, представитель Общественного совета при Отделе и Добровольной народной дружины Мухтар Таппасханов, работники отдела культуры местного самоуправления, активисты-волонтеры и неравнодушные граждане. Участники акции собрались у мемориала, посвященного героям, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны. В тишине сумерек собравшиеся зажгли лампады и поминальные свечи, пламя которых стало символом глубокой скорби, вечной признательности и светлой памяти о подвиге советского народа. Из мерцающих огоньков у подножия памятника было выложено слово «Помним». Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Мероприятие напомнило каждому о том, какой высокой ценой была завоевана Победа и как важно сохранять правду о мужестве дедов и прадедов, передавая её будущим поколениям.   https://t.me/vestikbr
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