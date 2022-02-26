Полицейские Черекского района приняли участие в акции «Я - донор!»

Республиканская районная больница в рамках донорской акции «Подари жизнь» провела в г.п. Кашхатау акцию «Я-донор!», сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии. Вместе с жителями Черекского района в мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД России по Черекскому району, в том числе полицейские патрульно-постовой службы, которые не понаслышке знают о том, как важно своевременно оказать пострадавшему помощь. - Проведение таких акций поможет спасти не одну человеческую жизнь. В любую минуту в больницу может поступить человек, которому необходимо экстренное переливание крови. Всегда очень важно помочь тому, кто оказался в трудной ситуации, - подчеркнули полицейские. Правоохранители выразили надежду, что сданная кровь поможет сохранить здоровье многим нуждающимся. Администрация медицинского учреждения поблагодарила правоохранителей за участие в создании банка крови, для переливания экстренных случаях.