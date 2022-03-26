Полицейские Баксанского района провели для кадетов тематический урок о правилах поведения в соцсетях

Полицейские и общественники рассказали подросткам о правилах поведения в социальных сетях Сотрудники МО МВД России «Баксанский» с привлечением представителей Общественного совета при Отделе и работников администрации Баксанского муниципального района провели патриотическое мероприятия в ГБОУ «Кадетская школа интернат № 1 им. З.Х. Дикинова» Минпросвещения КБР в с.п. Атажукино. Во время импровизированного урока полицейские рассказали подросткам о правилах поведения в социальных сетях. Стражи порядка обратили внимание детей на распространение фейковой информации в социальных сетях, а также недопустимости размещения комментариев и «лайков» под ними. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Арьмед Алакулов и начальник отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Баксанский» Артур Закураев рассказали об изменениях, внесенных в уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях в части, касающейся таких видов правонарушений. Представитель Общественного совета, педагог с многолетним стажем и опытом в воспитании детей, Фатима Дударова, обращаясь к учителям, подчеркнула, что сейчас необходимо каждый день разговаривать с детьми на данную тематику, и что немаловажным аспектом этого направления является налаженный контакт с родителями. Тематический урок закончился патриотическим флеш-мобом.