Полицейские КБР задержали 20 лет скрывавшегося от армии дезертира





Полицейские Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, 20 лет скрывавшегося за самовольное оставление части. Сообщение публикует пресс-служба республиканского МВД. Оперативно-розыскные мероприятия проходили в Краснодаре. Задержанному там уроженцу Прохладного 39 лет. В мае двухтысячного года мужчина был призван на военную службу и проходил её в войсковой части в городе Наро-Фоминске Московской области. Но уже в июле того же года он самовольно оставил расположение части и скрылся. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. В августе 2013 года, в связи с обращением матери разыскиваемого, суд объявил его умершим. Полицейские установили, что мужчина скрывался на территории Московской области и Краснодарского края. В настоящее время подозреваемый передан в военно-следственный отдел по Краснодарскому гарнизону, говорится в сообщении пресс-службы МВД по КБР.