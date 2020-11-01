Полицейские КБР спасли женщину и детей





Полицейские Нальчика потушили огонь в машине, в которой находились три человека, сообщает пресс-служба республиканского МВД. ЧП произошло на улице Тарчокова. Иномарка загорелась во время движения, как выяснилось позже – из-за короткого замыкания проводки. В это время улицу патрулировали сотрудники ДПС Асир Беров и Ислам Машуков. Они заметили дым из багажника и остановили машину. В ней находились женщина-водитель и двое маленьких детей. Один из правоохранителей бросился тушить огонь, другой вызвал пожарных и пришел коллеге на помощь. Полицейским удалось справиться с возгоранием еще до приезда спасателей. В результате инцидента никто не пострадал.