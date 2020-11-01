Полицейские Кабардино-Балкарии продолжают проверку по факту конфликта во втором лицее Нальчика





27-го декабря в образовательном учреждении произошла потасовка между учителем и родственниками одного из школьников. В результате педагог попал в реанимацию.

Конфликт на уроке перешел на стрельбу во дворе учебного заведения. В итоге два человека госпитализированы. Преподавателя с множественными травмами доставили в республиканскую больницу. О состоянии пострадавших к этой минуте рассказали в Минздраве КБР.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственный комитет проводит доследственную проверку.