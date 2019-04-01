Полезная спецтехника для чистоты нальчикских улиц. Столицу республики начнут обслуживать новые автомобили для вывоза мусора — 2019.04.18





Первые семь машин уже есть и готовы выйти в рейсы. Еще столько же поступит в пользование в течение 10-ти дней. Все они приобретены региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экологистика». Каждый такой мусоровоз в работе может заменить две, а то и три единицы обычной техники, рассказывают специалисты. Новая спецтехника появится и во всех районах Кабардино-Балкарии. Кроме того, как сообщили в дирекции регионального оператора, в этом году продолжится работа по организации в муниципалитетах раздельного сбора мусора. Также в планах открытие пунктов приема стеклотары и макулатуры в Нальчике.