Показатель урожайности зерновых в КБР на 30 % выше среднеокружного по СКФО

Показатель урожайности зерновых в КБР на 30 % выше среднеокружного по СКФО

23.03.2026 | 12:00
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Кабардино-Балкарии в прошлом году превысил 1200 тыс. тонн, что составило 104,5% к 2024 году, сообщает Северо-Кавказстат. При этом на организованный сектор (сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели) приходится более 830 тыс. тонн, или 70% всего урожая зерновых. Средняя урожайность по республике – 57,1 ц/га, что также больше уровня 2024 года на 2,7%, и превышает среднюю урожайность по Северо-Кавказскому федеральному округу на 30% и в 1,7 раза – среднюю урожайность зерновых и зернобобовых по стране.   https://t.me/vestikbr
