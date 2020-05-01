Пойманы с поличным за обеденным столом: полицейские Нальчика проверили пункты общепита

В столице Кабардино-Балкарии полицейские организовали рейд по пунктам общественного питания. В период борьбы с распространением коронавируса, кафе и рестораны могут работать только «на вынос» или «с доставкой». Как выяснилось, такой режим устраивает далеко не всех. Полицейские проверили 74 заведения, в 5 — оказались посетители. Административные штрафы за нарушение грозят не только владельцам, но и сотрудникам кафе, а также гостям, которые проводят досуг запрещенным способом, подвергая опасности заражения себя и окружающих.

В МВД по КБР напомнили: за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности следует предупреждение или наложение административного штрафа на граждан — в размере от одной до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч.

Правоохранители отмечают, что в вечернее время нарушителей становится больше, чем днем. При этом парадный вход в ресторан или кафе обычно остается закрытым. Посетители попадают внутрь через кухни, подвалы, запасные выходы. Сотрудники полиции заверяют, что не намерены снижать частоту и тщательность проверок.