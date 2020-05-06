Поисковики «Кавказского рубежа» благоустраивают памятники погибшим в Великой Отечественной войне

В Кабардино-Балкарии члены поискового отряда «Кавказский рубеж» благоустроили территорию памятника погибшим воинам. Монумент павшим в Великой Отечественной войне и воинам-интернационалистам расположен в центре селения Кахун. Открыли его четверть века тому назад – в честь 50-летия Великой Победы.

В преддверии 75-летия самого значимого в истории страны события здесь решили основательно облагородить территорию. По периметру на трех разных уровнях строители из частной компании установили бордюры, а поисковики из отряда «Кавказский рубеж» насыпали грунт и высадили туи и самшиты. Деревья и кустарники выделило Минприроды КБР. Бетонные конструкции и цепи при входе покрасили, а после тщательно промыли площадку.

Это не первая подобная акция отряда «Кавказский рубеж». Ранее поисковики привели в порядок территорию у памятника на Заречной улице в г. Майском. В этом сезоне отряд намерен провести раскопки в Майском районе – в местах, где шли бои с немецко-фашистскими захватчиками. Цель – найти останки погибших воинов для их последующего торжественного перезахоронения.