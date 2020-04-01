Поисковики Кабардино-Балкарии заступают на «Вахту Памяти»

В России стартовал новый сезон «Вахты Памяти», пока – в онлайн-режиме. Представители Кабардино-Балкарии ежегодно участвуют в патриотической акции, направленной на увековечение памяти героев, павших в годы войны.

«Вахта Памяти» традиционно проводится с апреля по ноябрь. В этом году её открыли в формате видеоконференции. Речь шла о новых формах работы Всероссийского информационно-поискового центра, нацеленных не только на сохранение памяти о погибших, но и на помощь людям, которые хотят установить фронтовую судьбу своих близких. Руководители поисковых организаций из 70 регионов России, а также историки из 11 стран обсудили совместные проекты, которые назвали «Без срока давности» и «Судьба солдата».

Сегодня Поисковое движение России объединяет больше 40 тысяч человек. За время работы удалось найти места гибели 150-ти тысяч советских солдат и офицеров, восстановить 8 тысяч имен.

В Кабардино-Балкарии на «Вахту Памяти» ежегодно заступают участники поискового отряда «Мемориал Эльбрус». Совместно с военнослужащими Южного военного округа они провели уже свыше ста экспедиций в горах, во время которых нашли останки 240 советских воинов и установили имена свыше полусотни погибших красноармейцев.

В местах ожесточенных боев в Майском и Терском районах работает «Нальчикский поисковый отряд имени 115-й кавалерийской дивизии». Его участники обнаружили воинские захоронения и множество боеприпасов на Курпских высотах, у Эльхотовских ворот.