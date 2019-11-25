Поиск и эвакуация условно пострадавших военнослужащих — 2019.11.25



В горах Кабардино-Балкарии прошли учения спецназа Южного Военного Округа, сообщает пресс-служба ведомства. Участие в них приняли около 300 бойцов. Для выполнения заданий использовали комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». Это мобильная персональная информационно-управляющая система, встроенная в боевую экипировку каждого военного, принимавшего участие в тренировках. Пострадавших искали и эвакуировали по координатам, полученным именно благодаря «Стрельцу», а также с помощью беспилотников. Спасение проводилось из условно затопленной или горящей бронетехники. Кроме мобильной системы, в мероприятиях задействовали два десятка спецмашин.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.11.25

— В горах КБР прошли учения военных разведчиков.

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