Поиск и эвакуация условно пострадавших военнослужащих — 2019.11.25





В горах Кабардино-Балкарии прошли учения спецназа Южного Военного Округа, сообщает пресс-служба ведомства. Участие в них приняли около 300 бойцов. Для выполнения заданий использовали комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». Это мобильная персональная информационно-управляющая система, встроенная в боевую экипировку каждого военного, принимавшего участие в тренировках. Пострадавших искали и эвакуировали по координатам, полученным именно благодаря «Стрельцу», а также с помощью беспилотников. Спасение проводилось из условно затопленной или горящей бронетехники. Кроме мобильной системы, в мероприятиях задействовали два десятка спецмашин.