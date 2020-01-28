В микрорайоне «Предгорный» строится новый ясельный блок

В Нальчике в микрорайоне «Предгорный» возводится новый ясельный блок. По проекту одноэтажное здание рассчитано на 140 мест. Здесь разместят семь групп по 20 детей. В новом здании, помимо помещений для детей в возрасте до трех лет, предусмотрены также кабинеты для работников администрации и медиков, музыкальный и спортивный залы, пищеблок. Сейчас здесь одновременно трудятся несколько строительных бригад: создают внутренние стены, прокладывают электропроводку. По словам специалистов, скоро приступят к монтажу кровли и внутренней отделке.

Сдача объекта в эксплуатацию намечена на август 2020-го.