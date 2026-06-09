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Поэзия детства: в КБР издали новый сборник народного поэта Танзили Зумакуловой

Поэзия детства: в КБР издали новый сборник народного поэта Танзили Зумакуловой

09.06.2026 | 14:10
Книга под названием «Солнечный дождик» составлена из стихотворений о детях, многие из которых впервые переведены на русский язык. Танзиля Зумакулова – классик балкарской литературы, лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького. Ее творчество давно стало достоянием всей России. Новый сборник вышел при поддержке Союза писателей республики. В «Солнечном дождике» с особой силой раскрывается главная тема сборника – гармония и душевные отношения между взрослыми и детьми. Оформили книгу с вниманием к каждой детали – иллюстрации создавали под настроение каждого стихотворения. Сборник Танзили Зумакуловой уже доступен юным читателям. Ожидается, что книга найдет отклик не только в республике, но и за ее пределами.   https://t.me/vestikbr
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