Подвели итоги прошлого года и утвердили план работы на текущий. В Нальчике состоялось заседание исполкома Международной черкесской ассоциации — 2019.04.15





Выступили представители нашей республики, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Ставропольского края и диаспор из Иордании, Сирии, Израиля и Турции. Основное внимание уделили развитию родного языка, сохранению традиций и культуры малой родины. На встрече говорили о важности расширения связей между соотечественниками, проживающими в разных странах. Озвучено, что в Сирии сейчас идет восстановление адыгской общественной структуры. Во всех странах проживания черкесов проводятся тематические образовательные мероприятия, фестивали и конкурсы. Все это должно способствовать росту интереса к родному языку среди молодежи – подчеркнули собравшиеся. Грамоты и памятные призы вручили тем, кто показал высокие результаты по итогам тотального диктанта на кабардинском. Отметили и преподавателей школ, чьи учащиеся стали лучшими в этом испытании. После заседания перед собравшимися с небольшой концертной программой выступили школьники.