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Подведены итоги регионального арт-фестиваля имени Мухадина Кишева
Подведены итоги регионального арт-фестиваля имени Мухадина Кишева
22.12.2021
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16:56
В этом творческом состязании участвуют юные дарования не только из Кабардино-Балкарии, но других российских регионов и зарубежных стран.