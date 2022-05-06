Подстанции «Нальчик 110» присвоен статус «Энергообъект воинской славы»

В Кабардино-Балкарии сегодня появился первый «Энергообъект воинской славы». В столице республики такой статус присвоили подстанции «Нальчик 110». Здесь собрались ветераны и нынешние работники отрасли. На встрече рассказали, что таким образом решили увековечить память о трудовом подвиге энергетиков в годы Великой Отечественной. Несмотря на невзгоды, им удавалось обеспечивать электричеством организации и жителей республики. Право открыть мемориальную табличку предоставили заслуженному работнику РАО ЕЭС России Борису Балкарову, который трудился здесь больше полувека. Саму подстанцию ввели в эксплуатацию в 1936 году вместе с Баксанской ГЭС как единый энергокомбинат. В тяжелые военные годы охранить предприятие удалось благодаря самоотверженности коллектива, отметили на церемонии. Отметим, что Энергообъект воинской славы – подстанция «Нальчик 110» – самая крупная в Кабардино-Балкарии. Она обеспечивает электричеством столицу республики и Чегемский район.