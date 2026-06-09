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Подростки с 14 лет смогут официально устроиться на работу

Подростки с 14 лет смогут официально устроиться на работу

09.06.2026 | 14:30
Подростки с 14 лет могут начать работать летом при письменном согласии родителей или попечителей, а трудовой договор заключается с учетом легких обязанностей, которые не вредят здоровью и учебе. Об этом рассказали в Государственной Думе. Парламентарии пояснили, что подростки 14–16 лет могут работать до 24 часов в неделю, а если они одновременно учатся — не более 12 часов. Для тех кому 16 лет и старше разрешена работа до 7 часов в день и до 35 часов в неделю. Сотрудников до 18 лет нельзя привлекать к опасным работам, командировкам, ночным и сверхурочным сменам. Напомним, что с 1 сентября 25-го года вступил в силу федеральный закон, разрешающий подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда. Депутаты считают, что подростки смогут подрабатывать промоутерами, аниматорами и помощниками на фестивалях и ярмарках.   https://t.me/vestikbr
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