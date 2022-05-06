Подразделения МЧС России по КБР приведены в усиленный режим несения службы

В целях обеспечения безопасности в период выходных и праздничных дней, а также своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия силы и средства Главного управления МЧС России по КБР функционируют в усиленном режиме. Ежесуточно в готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций находится группировка сил и средств Главного управления МЧС России по КБР - 290 человек личного состава и 64 единицы основной и специальной техники. Во время праздничных мероприятий будут выставлены дополнительные посты, организовано дежурство оперативных групп.