Подразделениям лесной охраны КБР передана спецтехника

Сегодня, на площади Абхазии, подразделениям лесной охраны КБР торжественно передали специализированную технику для тушения пожаров. Мероприятие приурочено ко Дню работника лесного хозяйства. В рамках нацпроекта «Экология» для республики приобретено 11 машин.Первый вице-премьер Правительства КБР Сергей Говоров и зам.министра природных ресурсов и экологии КБР Мухамед Маремов осмотрели новую технику, ознакомились с ее возможностями и поздравили работников отрасли с профессиональным праздником. В 2019 году для лесхозов уже приобреталась специализированная техника.

Новая техника станет большим подспорьем в работе по защите и воспроизводству леса в Кабардино-Балкарии, уверены работники отрасли.