Подразделения республиканского МВД больше половины госуслуг оказывают в электронном виде — 2019.10.30





Об этом сегодня на брифинге в Нальчике сообщили представители Миграционной службы, автоинспекции и Информационного центра. Миграционная служба с января по сентябрь оказала около 200 тысяч госуслуг, и почти 90 процентов – в электронном виде. Наблюдается небольшой рост по сравнению с таким же периодом прошлого года. В Управлении ГИБДД тоже уменьшается длина «живых» очередей. За девять месяцев подразделение предоставило жителям республики 70 тысяч государственных услуг, больше половины – с помощью интернет-портала. Представитель Информационного центра МВД сообщила, что пять видов справок можно заказать здесь с помощью глобальной компьютерной сети. К полицейским нужно будет прийти лишь раз, чтобы получить готовый документ.

На брифинге сообщили, что больше 98 процентов получателей услуг МВД в электронном виде остались довольны. Средняя оценка работы – 4,9 из пяти возможных.