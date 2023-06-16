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Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами экономического развития КБР и Херсонской области

Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами экономического развития КБР и Херсонской области

16.06.2023 | 21:42
Соглашение предусматривает совместную работу по восстановлению инфраструктуры, ремонту и оснащению социально значимых учреждений, а также сотрудничество в организации отдыха детей и другие направления. Глава Кабардино-Балкарии назвал дальнейшее оказание шефской помощи Скадовскому и Голопристанскому муниципальным районам Херсонской области одной из актуальных задач. Обсудили ситуацию, которая складывается на территориях, подвергшихся затоплению. Кабардино-Балкария не остается в стороне: первый груз гуманитарной помощи уже направили. Казбек Коков распорядился оперативно отреагировать на сегодняшние нужды жителей затопленных населенных пунктов.  
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