Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами экономического развития КБР и Херсонской области

Соглашение предусматривает совместную работу по восстановлению инфраструктуры, ремонту и оснащению социально значимых учреждений, а также сотрудничество в организации отдыха детей и другие направления. Глава Кабардино-Балкарии назвал дальнейшее оказание шефской помощи Скадовскому и Голопристанскому муниципальным районам Херсонской области одной из актуальных задач. Обсудили ситуацию, которая складывается на территориях, подвергшихся затоплению. Кабардино-Балкария не остается в стороне: первый груз гуманитарной помощи уже направили. Казбек Коков распорядился оперативно отреагировать на сегодняшние нужды жителей затопленных населенных пунктов.