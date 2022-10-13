Подняться на Эльбрус теперь можно с помощью банковской карты

Оплатить проезд на канатных дорогах всесезонного горного курорта «Эльбрус» теперь можно с помощью банковской карты, в том числе отечественной платежной системы «Мир». Для этого достаточно приложить ее к турникету и пройти на посадку. «Для удобства наших гостей мы цифровизируем сервисы на курортах Кавказ.РФ. Совсем недавно ввели на «Эльбрусе» систему проходов для туристов с использованием QR-кодов, сейчас протестировали и ввели оплату банковской картой – теперь не нужно стоять в очереди за прогулочными билетами. Этот опыт планируем применить и на других наших курортах – «Архызе», «Ведучи» и строящемся в Северной Осетии «Мамисоне»,– отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев», – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев. По банковской карте можно будет оплатить полный туристический билет «Азау – Гарабаши» стоимостью 1400 рублей и подняться на самый верх, к высоте 3847 м. Ограничений по количеству покупок на одну банковскую карту нет – путешествуя с семьей или друзьями, можно оплатить проезд по очереди. Для покупки детского или любого льготного билета нужно будет обратиться в кассу курорта. Кавказ.РФ и платежная система «Мир» договорились о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума в июне этого года. Тогда же было подписано соглашение о введении на всесезонном курорте «Эльбрусе» оплаты проезда с помощью карты «Мир».