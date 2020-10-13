Подключение к системам теплоснабжения в КБР идет поэтапно

Котельные Нальчика будут подключаться к работе поэтапно. Администрация столицы на официальном сайте обратилась к жителям города с разъяснениями по поводу начала отопительного сезона.

В этом году он стартовал 9-го октября, на неделю раньше обычного. Соответствующее решение было принято в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией и понижением температуры воздуха. Подключение к теплу идет поэтапно, в соответствии с нормативами, что составляет 72 часа, говорится в сообщении мэрии. По их данным, на сегодняшний день отопление запущено в более чем восьми сотнях многоквартирных домов. Остальные – в процессе запуска. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить теплом все многоквартирные дома Нальчика в кратчайшие сроки, подчеркивается в сообщении.