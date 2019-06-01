Подготовку к осеннее-зимнему сезону сегодня обсуждали в министерстве инфраструктуры и цифрового развития КБР — 2019.06.26





Коммунальщики и представители муниципалитетов говорили о том, какие сейчас работы проводятся в городах и районах республики. Речь идет о ремонте тепловых сетей, котельных, замене линий электропередачи, газопроводов. Представители профильного ведомства рассказали, что в целом по КБР эта работа уже выполнена на 26 процентов. Цифры соответствуют прогнозным показателям, но имеются и сложности. Из 3204 многоэтажек без формы управления остаются больше 400. За многие годы коммунальной реформы жители этих домов так и не смогли определиться с выбором ТСЖ или управляющей компании.

На совещании отмечено, что вопрос этот должен решиться в ближайшее время. Изменения, которые внесены в федеральное законодательство в начале этого года, позволяют закрепить за действующими управляющими компаниями такие дома в принудительном порядке.