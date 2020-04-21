Подготовка к паводку: МЧС укрепляет берега на реках Кабардино-Балкарии

Календарный сезон паводков наступил, но подтопления республике пока не грозят, заявили в ГУ МЧС РФ по КБР. Тем не менее, на особо опасных участках рек идут берегоукрепительные работы.

В зону возможных паводков попадают около 60 населенных пунктов республики. Расположены они на берегах Малки, Чегема, Черека и Терека. Сейчас укрепляют берега и регулируют русла на 7 участках.

По словам начальника ГУ МЧС РФ по КБР Михаила Надежина, паводкоопасный период в КБР продолжается с апреля по сентябрь, и зависит от двух факторов: таяния ледников и количества осадков. Наиболее опасный сценарий может сложиться на территории республики в результате совпадения двух этих факторов. В настоящее время, по данным 11 штатных гидропостов, все реки республики ниже неблагоприятных отметок.