Подготовка к осенне-зимнему сезону – в самом разгаре





Коммунальщики Кабардино-Балкарии обновляют ветхие сети и оборудование. В столицу республики в этом году направили свыше 140 миллионов рублей, которые должны израсходовать на различные виды ремонта – тепловых сетей, механизмов, зданий котельных. В Нальчикской теплоснабжающей компании рассказали: на сегодня город готов к отопительному сезону на 60 процентов. Уже заменили несколько котлов, еще два чинят. Кроме того, обновляют трубы – замене в этом году подлежит почти семь с половиной километров. К началу августа задачу по восстановлению сетей выполнили больше чем наполовину.

В ближайших планах – отремонтировать магистральную трубу в районе железнодорожного вокзала. Отмечу, что Нальчикская теплоснабжающая компания обслуживает свыше тысячи многоквартирных домов, а также учебные и социальные учреждения. Коммунальщики должны быть полностью готовы к зиме не позднее первого октября.