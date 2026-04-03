Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Поддержка ветеранов в действии: в КБР трудоустроили более 400 участников СВО

03.04.2026 | 14:20
Свыше четырех сотен ветеранов специальной военной операции из Кабардино-Балкарии, находящихся на госсопровождении, трудоустроены. Об этом сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». В целом на сопровождении специалистов ведомства находятся около 660 ветеранов боевых действий. В регионе также ведется большая работа по обучению и переобучению участников СВО. Это программы «Герои Кабардино-Балкарии» и «Школа фермера», по которым защитников Отечества обучают основам госуправления и АПК. Только в нынешнем году социальные контракты на ведение собственного дела намерены заключить со ста участниками спецоперации. У тех, кто прошел переобучение, будет приоритетное право на получение грантовой поддержки Минсельхоза России на развитие садоводства и разведение крупного рогатого скота. В зависимости от проектов сумма может достигать до 3,5 млн рублей.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных