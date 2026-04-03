Поддержка ветеранов в действии: в КБР трудоустроили более 400 участников СВО

Свыше четырех сотен ветеранов специальной военной операции из Кабардино-Балкарии, находящихся на госсопровождении, трудоустроены. Об этом сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».
В целом на сопровождении специалистов ведомства находятся около 660 ветеранов боевых действий. В регионе также ведется большая работа по обучению и переобучению участников СВО. Это программы «Герои Кабардино-Балкарии» и «Школа фермера», по которым защитников Отечества обучают основам госуправления и АПК.
Только в нынешнем году социальные контракты на ведение собственного дела намерены заключить со ста участниками спецоперации. У тех, кто прошел переобучение, будет приоритетное право на получение грантовой поддержки Минсельхоза России на развитие садоводства и разведение крупного рогатого скота. В зависимости от проектов сумма может достигать до 3,5 млн рублей.
